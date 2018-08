Don Saturio y la Gripe del 18

Ya estamos protegidos contra la peste gracias al baile sin fin ante San Roque, uno de los tres santos de la peste junto a San Sebastián y San Fabián. En la capital, siempre tan nuestros, teníamos a San Boal, al que por ley había que entregar su donativo antes de la fiesta no siendo que no activase la protección contra la peste, que era cosa más que seria, como lo fue la Gripe del 18, de la que se cumplen cien años. Un episodio ecordado estos días con una exposición en Escurial de la Sierra. La muestra es un homenaje a Saturio Serradilla Vicente, médico del pueblo, que se enfrentó a ella con lo poco que tenía entonces en sus manos. Aquel 2018, un siglo atrás, casi el 25% de los fallecidos en Salamanca lo fueron por la gripe, la llamada también "fiebre de los tres días" y otra cuarta parte lo fue de bronquitis. Fue terrible, casi peor que una peste clásica. Y una vez más, el dato sirve para admirarse de las personas que nacieron antes de 1918 y viven: son auténticos supervivientes. Saturio tenía los medios que tenía, pocos, a lo que se sumó el esfuerzo de cargar con los enfermos de otros colegas, que enfermaron y cerraron su consulta. Tiene, sin duda, la consideración de héroe –casi todos los médicos de pueblo lo son—y recibió medalla al mérito del Gobierno en su momento.

En España, aquella gripe se llevó a 200.000 españoles y algunos estudios dicen que en todo el mundo fallecieron hasta cien millones de personas. Ni San Roque con su perro hubiesen podido con aquello. Y no era la única peste porque por ahí andaba el cólera haciendo de las suyas y encumbrando a Juan de la Fuente al santoral civil salmantino y su callejero, como después se convertiría en otra peste el SIDA, por ejemplo. Y como explica tantas veces Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las Identidades de la Diputación Provincial, allí donde no llega la Ciencia lo hace la superstición o la fe, llámelo como quiera, que explica parte de los atributos protectores que llevan vestidos como los que hemos visto en La Alberca horas atrás y veremos el siete de septiembre en la Ofrenda Floral a la Virgen de La Vega.

