Bulos de verano

Las antiguas serpientes de verano se han sustituido por bulos, por no decir mentiras de todo tipo, tratando lógicamente no de inventar hechos inexistentes con afán de sensacionalismo sino de utilizarlos para atacar a tal o cual persona relevante y conocida públicamente o entidades del mismo tenor, sin que pueda realizarse ningún control eficaz sobre los mismos.

Hace pocos días recibía con muy buen criterio la pregunta de alguien que con sensatez le decía al creador del bulo "¿Qué datos o información fidedigna tiene Ud. para decir que €. y la ministra de € abandona criterios razonables para lanzarse en manos de € ?. ¿Tiene Ud. información de primera mano o es acaso militante cualificado y conocedor de las futuras actuaciones del ejecutivo?. Me temo que ninguna de las premisas antedichas serán reconocidas por Ud., que como otros muchos propagan bulos interesadamente, siguiendo unas directrices que provienen todas de la misma dirección".

Desde luego que las antiguas serpientes de verano, aunque aparatosas, no se las consideraba peligrosas ni mucho menos venenosas, más bien inofensivas aunque si gigantescas y llamativas. Pero claro, ahora eso ya no vale. Si no hacen daño o pretenden hacerlo no tienen interés alguno. Lo que vale, por consiguiente, es el bulo dañino y exterminador.

