Agarrados al orín del lobo

El jabalí vive ya entre nosotros, en los pueblos y ciudades y todo indica que viene para quedarse porque hasta el momento no hay ninguna medida que haya resultado efectiva para combatir su alarmante exceso de población.

Ahora mismo se estima que superan los dos millones y medio en España y que esa abundancia, causada por la falta de suficientes depredadores o la despoblación del medio rural, les lleva a convivir con el hombre en busca de alimento.

Ocurre ahora en Salamanca, pero los jabalíes invaden cinco distritos de Barcelona y son habituales en Madrid o Sevilla. Entraron en su día también en una piscina en Tomelloso y como no se cortan, cuentan que también son habituales en Zarzuela.

El problema es qué hacer con estos animales que provocan miles de accidentes al año en carreteras porque se han convertido en el auténtico terror de la noche para los conductores, causantes de numerosos daños en explotaciones agrícolas y ganaderas y transmisores de enfermedades.

Castilla y_León ha optado por duplicar el número de monterías desde la última temporada pero los cazadores vienen utilizando sólo una pequeña parte de esta posibilidad porque participar en una montería es caro y el número de cazadores en la provincia es limitado. Además, los animales por la presión de los cazadores se desplazan cada vez más a zonas próximas a ríos, cascos urbanos o carreteras porque se sienten protegidos y buscan otras formas de alimentarse, lo que les libra del alcance de las escopetas. Si ahí no se puede cazar y cada vez más jabalíes se desplazan a la ciudad, permitir el doble de cacerías o flexibilizar el aprovechamiento cinegético supone una ayuda pero no es la solución. Además, cuando la Junta ha actuado con contundencia, con cacerías fuera de fecha, los ecologistas han saltado, igual que Podemos, aunque como en el caso de la de Fuentes de Carriona estuviera fundamentada.

