Polémicas renuncias

No vamos a comparar la retirada de Mariano Rajoy con la de Fernando Alonso, porque una de ellas duele mucho y la otra es consecuencia de la lógica de los acontecimientos. Adivinen cuál es cuál.

Hay evidentes conexiones entre la Fórmula Uno y la política, entre otras la importancia de estar bien colocado en la parrilla de salida. Y no estamos hablando de la candidatura a la Alcaldía de Salamanca por el PP, así que vamos a dejarlo ahí.

En estos días de despedidas hay otras dos de las que levantan polémica. Me refiero a la renuncia a la Selección española de fútbol por parte de Gerardo Piqué y David Silva. En el caso del primero, parece lógica su marcha de un equipo nacional al que nunca debió pertenecer en su calidad de separatista convencido. El marido de Shakira es de estos tipejos que engañan hasta el último momento, como Xavi, Arconada, Iríbar y otros gandules€ de estos que visten la camiseta de la Roja solo por la pasta que les reporta la internacionalidad. Eso sí, una vez abandonan el equipo empiezan a echar pestes de España, a sabiendas de que aquí, como somos medio panolis, los insultos a la patria les salen gratis.

Pero volviendo al asunto, desde hace años venimos escuchando a Piqué asegurar que no es independentista y al mismo tiempo defender la conveniencia de que se celebre un referéndum de independencia en Cataluña, sin darse cuenta de que es lo mismo: si se reconoce el derecho de los catalanes a definir su futuro por separado de España, se reconoce su independencia. Es de libro. Él no lo ve, porque este tipo de razonamientos sobrepasan el coeficiente intelectual del, por otro lado, avispado empresario y excelente jugador de póker.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más