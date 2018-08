El camión verde

Hoy voy a dejar mi enfado global aparcado al sol. No voy a escribir de los sinvergüenzas de los políticos que siempre dicen que la culpa es de otro (se cae un viaducto en Italia y acusan€ ¡a Bruselas!, estos italianos son peores que los españoles, que ya es decir), ni voy a escribir de los envidiosos que están felices con la retirada de Fernando Alonso de la Fórmula 1€ Voy a escribir de un camión verde, el que el martes se quedó al mismísimo borde del fin del mundo cuando se derrumbó el viaducto de Génova, algo dantesco e impropio de nuestro mundo por anunciado. Esto ya no es la vieja Europa, ¡faro de la Civilización!, esto es el infierno, el triunfo de la mediocridad absoluta, y que peor escenario para una tragedia que una Génova aplastada bajo la lluvia. Sólo faltó música de Wagner atronando los cielos para dramatizar aún más las tinieblas de hormigón€

Y en mitad de aquel colapso de pavor y muerte surgió un camión verde, verde esperanza, poniendo "orden" en el caos imposible del estruendo y el silencio, el silencio y el estruendo. Veo las imágenes del camión desde todos los ángulos y me produce la paz que me quita el horror y la incomprensión. Allí, tranquilo, congelado en mitad del Argamedón de una tarde de agosto.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más