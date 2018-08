Como la hiedra

Feliz, desde la costa de la bellota, contemplo las vacaciones del prójimo. En los medios solo aparecen los famosos, los políticos y los famosillos. ¿A mí qué coños me importa donde veranean Quico Matamoros, o Belén Esteban? Ni siquiera me interesa dónde lo hace Ronaldo, aunque he escuchado que en la isla griega de la piedra pómez. Sin embargo en las revistas de la espera de médicos o peluqueros, en los quioscos y en las teles basura, nos los meten al menor descuido por la vista o el oído. Este año, con más de sesenta tacos, ya no ha aparecido, como era usual, Ana Obregón, posando en biquini exhibiendo sus muslitos de gallina desnutrida. Un amigo la incluye entre sus mujeres "de fémur largo", pero le replico que para piernas largas, comme il faut, la morena Naomí Campbell o la blanca Elle Mc Pherson. Eso sí, para verlas hay que ir a Saint Tropez y nos pilla un poco lejos de Veguillas (Las).

Ayer se reproducían aquí fotos de sus respectivos lugares de reposo, subidas a Instagram por algunos políticos. Todos marineros y una sola montañera - en la fotografía, escalando -, la portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento, doña Virginia. ¿Cómo les definiría esa imagen? Los mayores recordarán aquella noticia en los sucesos de ABC, titulada "Se apellida Bobo y le roban la cartera". Y todos los taurinos y buenos lectores conocen la famosa crónica de Corrochano del día que debutó El Niño de la Palma: "Es de Ronda y se llama Cayetano".

