Entre Garrido y Puente Ladrillo

De nuevo San Roque nos despertará del sueño de una noche de verano protagonizado por pueblos alborotados por niños y jóvenes o familias sentadas en la terraza del bar. Gentes del pueblo llegadas de ciudades donde encontraron futuro y regresan para celebrar sus fiestas junto a los suyos y cercanos. Peña, pregón, verbena, sangría y paella, relato de novedades, repaso a los recuerdos y a casa de nuevo dejando atrás el "hasta el año que viene", doloroso y lleno de esperanza, aunque matizado por la duda de que quizá la siguiente generación no quiera volver al pueblo, que ya no es el suyo sino el de sus abuelos. Las redes sociales cubrirán la necesidad, si la hay, de saber de los amigos del pueblo y no faltará la mirada al reportaje de aquellas fiestas de verano publicado en LA GACETA donde aparecen todos en unas fiestas. Un buen día alguien preguntará quién era este de la foto y se acabó lo que se daba. Salamanca también se vacía.

El día más festero del año lo es también de despedidas.

Día de la Asunción de la Virgen. Un beso a mi vecina Asun, que se cayó de la bicicleta hace unos días y se ha hecho trizas la cadera. Nadie daba la temperatura del agua de la piscina del cható como ella. Tardará en volver a la pista de baile, pero regresará. Recuerdos a mi prima Asun Juanes, a la herbolaria Asun López, a la escritora y profesora Asunción Escribano€ Hay numerosas iglesias salmantinas bajo la advocación de la Asunción de María como la propia Catedral Nueva, sin ir más lejos, y muchos pueblos sacan a las calles sus procesiones y celebran ofertorios para dar gracias por la cosecha y pedir otra mejor, o echan toros y campanas al vuelo. La propia festividad de nuestra Virgen de la Vega se celebraba en este día de la Asunción hasta que el 20 de agosto de 1882 se decreta su traslado al 8 de septiembre por parte del obispo Narciso Martínez Izquierdo. Su imagen sufrió más traslados desde que se la conoce, como cuenta, entre otros, Rafael Sánchez Pascual en su libro "La Señora del Tormes", sin duda un imprescindible en la biblioteca salmantina.

