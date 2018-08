España es una jauja

Viajar en verano a determinados lugares de España genera una extraña confusión. Por momentos parece que hemos superado nuestras fronteras y estamos en otro país europeo. Jóvenes altos y rubios, carteles en inglés o alemán, ni rastro de la lengua de Cervantes en camareros, tenderos y transeúntes... Son los otros extranjeros que vienen a España durante estos días. Bastante más claros de piel y que, en lugar de pateras, utilizan el avión. No decimos nada porque en quince días están de nuevo en sus países de origen después de haber soltado los euros con absoluta generosidad. Es algo maravilloso y lo que cualquier hostelero desea. Pero algunos de estos turistas, por mucho que gasten, no dejan de ser absolutas bestias que desconocen los mínimos valores del civismo. Mejor dicho, los conocen, pero se les olvidan cuando abandonan sus tierras de origen.

Alentados por no se sabe quién, hay un cierto tipo de extranjero que considera que España es una especie de selva donde se puede hacer absolutamente de todo sin temor a represalias. El paradigma de la fiesta donde al alcohol no se termina, las discotecas están abiertas hasta que amanece y los alojamientos tienen precios irrisorios. Afortunadamente el turismo extranjero que llega a Salamanca nada tiene que ver con ese concepto, pero preocupan y mucho las noticias que nos llegan desde lugares como las Islas Baleares. Peleas, abusos, comportamientos obscenos y el absurdo ´balconing´. Parece una tontería, pero en lo que llevamos de verano seis personas han muerto en Mallorca tras caer desde el balcón de su apartamento o habitación de hotel. Jóvenes que se van para el otro mundo de la forma más estúpida posible. Chavales que en sus países de origen jamás se les ocurría hacer semejante tontería. ¿Qué ocurre entonces? Algo falla cuando creen que España es el lugar paradisiaco para tener este tipo de comportamientos.

