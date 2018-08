Opiniones y realidades

Hace ya tiempo que las encuestas de opinión que se publican, y no sólo en Cataluña, se han convertido en fabricantes de opiniones (opinion makers en inglés). En general, los medios de comunicación dirigen los sondeos para que los resultados se orienten hacia sus líneas editoriales. Llamativo es el caso de Ciudadanos, que ha perdido el apoyo de El País y con él el de las encuestas de Metroscopia. Después de poner de ropa de Pascua a Pedro Sánchez, incluyendo un editorial plagado de insultos y descalificaciones, ahora se cambia de dirección y se pasa a usar el botafumeiro a favor del Gobierno que preside el vilipendiado€ y todos tan contentos.

Es vedad que el desgaste simultáneo de Ciudadanos y del PP ha hecho crecer muy notablemente la bolsa del absentismo, pero no tanto.

Lo ha escrito el especialista norteamericano David Moore: "La gente es acomodaticia cuando responde encuestas. Si los responsables de un estudio deseamos que den una respuesta, la obtenemos. Si queremos que admitan algo sobre lo que no saben, la mayoría lo hará".

El siguiente ejemplo ilustra las afirmaciones de Moore. El 8 de julio de 2018 El Periódico de Cataluña publicó los resultados de una encuesta realizada por la empresa GESOP. He aquí una de las preguntas:

-Ahora mismo, ¿qué cree que Catalunya tiene que hacer?

