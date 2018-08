Ciudadanos en La Enredadera

No esperábamos mucho de Ciudadanos de Castilla y León. En realidad, no esperábamos nada, y así ha sido. Ese Comité Autonómico que ´portavocea´, siempre con el guion en la mano, el salmantino Luis Fuentes ha preferido mirar para otro lado y mantener a Antonio Silván en la Alcaldía de León, a pesar del vergonzoso contenido de las grabaciones de la UDEF en las que informaba en tiempo real al empresario José Luis Ulibarri de la marcha de una mesa de adjudicación de un contrato de basura de un millón de euros.

A Fuentes, Miguel Ángel González y Pablo Yáñez les interesa seguir manteniendo los sueldazos (en el caso del salmantino, más de 94.000 euros al año) y no enfadarse con Juan Vicente Herrera, el gran protector e impulsor de la carrera de Silván, no solo como alcalde, sino como candidato en las primarias del PP de Castilla y León y últimamente como miembro de la Ejecutiva de Pablo Casado.

La consigna de Ciudadanos Castilla y León es aguantar, o más bien disfrutar, mientras se pueda. Y Albert Rivera ha hecho como que no se enteraba de nada, porque no quiere de ninguna manera aparecer como el partido que apoya una moción de censura del PSOE en esta Comunidad. En otras no le importa lo más mínimo.

Contrasta la magnanimidad de la formación naranja en el ´caso Enredadera´ con la virulencia, la mala leche más bien, de su grupo municipal en Salamanca cuando se trataba del ´caso Mis Pollitos´. Entonces, sobre la base de una conversación en la que una persona decía que otra le había dicho que una tercera aseguraba que le habían prometido unas guarderías municipales, se lanzaron a la yugular de Alfonso Fernández Mañueco y, encabezados por Alejandro Bueno, pidieron comisiones de investigación, explicaciones en Pleno y casi prisión incondicional.

