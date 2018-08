Sigue la fiesta

Más_de medio país está de vacaciones y los ministros no podían ser una excepción. Esperaron hasta el 3 de agosto para irse y confían en que el presidente no les llame para volver de nuevo al trabajo hasta que casi finalice el mes. Carmen Calvo se marchó a Córdoba, a Grande-Marlaska se le ha fotografiado en Palma; Ábalos disfruta en La Palma; Luis Planas descansa en Nerja; Reyes Maroto ha elegido la costa andaluza; José Giraro prefiere Pulpí...

Los ministros aprovechan para descansar y la gran pregunta, la del millón, es de qué, si apenas llevan dos meses en el cargo y la mitad del tiempo lo han pasado aterrizando. Entre que tomaron posesión y las primeras decisiones han pasado sólo días y a las primeras de cambio han puesto pies en polvorosa para descansar cuerpo y mente, algo que pueden hacer ellos y no el común de los mortales.

