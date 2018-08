España no es ni una, ni grande, ni libre, pero es estúpidamente generosa en sus vómitos políticos y sociales. Tiene tantos complejos, tantos traumas, está tan reprimida, y doblemente lo están la izquierda y los populistas, que todo es posible en España, que nadie pueda decir que es un país (perdón, una nación de naciones) carca, y si para demostrar nuestras progresía las niñas de 14 años tienen el derecho a abortar, que aborten; y si los hijos de la gran puta de los terroristas tienen que salir a la calle con un buen bronceado y con el aspecto de cerdos recién cebados en la dehesa, que salgan, ¡viva la libertad!, ¡viva la muerte!, ¡abajo los Hipercor! ¡juicio a la memoria!

Es el nuestro un país de apariencias, de brindis al sol, de creerse más que nadie en el mundo-mundial, por eso las presidencias del Gobierno no se ganan, se asaltan, lo hizo Zapatero desde Atocha, y lo ha hecho Pedro Sánchez desde su casa. No me extraña que esta izquierda quiera exhumar los restos de Franco, pero no para humillar en muerte al ex jefe del Estado, sino para homenajearlo, su guía, su líder, su faro, su caudillo, solo que estos de ahora sin un solo proyecto de nación en la cabeza, sólo prohibir, odiar, trincar, y colocar a los amiguetes. La corrupción más cutre a la vista de todos, y todos tan contentos bañándose en el lodazal de "Tele 5"€

Sale por la puerta de Topas "Santi Potros", el asesino feliz, y España echada la siesta. Es la ley, se justifica este país de bobos. It´s the Law, que dirían en Texas. Valiente ley, menos de un año por muerto. No hay nada como ser un salvaje en España, matas a precio de risa y sales de prisión más chulo que un ocho, un "runner" bajo el sol de Castilla tocado con gorrita de marca pija...

