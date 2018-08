Redford y Memorias de África

Ha dicho Robert Redford que se retira de la interpretación y eso me ha traído a la memoria algunas de sus películas más importantes. Por ejemplo, Memorias de África, que he visto visto unas cuantas veces. Hace dos años y medio tuve la suerte de visitar la casa de la escritora Karen Blixen en las afueras de Nairobi. Fue durante un viaje a la capital de Kenia para asistir a una de las Conferencias Ministeriales de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La verdad es que me llevé una cierta desilusión. Está convertida en una especie de museo y en sus dependencias se encuentran algunos de los instrumentos, como la cocina que utilizaba la protagonista del "film", y también sus pertenencias. Recuerdo que me senté en unos de los bancos que hay enfrente de la casa y justo al lado de unas máquinas agrícolas que se utilizaron en su tiempo para las tareas del campo. Desde esa atalaya contemplaba no solo la edificación, sino también a los invitados de una boda que se celebraba allí y que habían pasado ya por la ceremonia, la comida y la bebida; se encontraban en ese momento bailando a los sones de la música del momento y no de la banda sonora de la película, que era lo que me hubiese gustado escuchar. Ahí llegó la decepción.

Si me hubiesen dicho antes de viajar a Nairobi que la magia de la película iba a quedar rota por ese hecho creo que no lo habría creído. Pregunté si aquello era una excepción y me respondieron que no, que la propiedad se alquilaba para bodas y otros actos y ceremonias.

