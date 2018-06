Y el señalado calla

Los militantes quieren mayoritariamente a Alberto Núñez Feijóo. Si las bases deciden, como está establecido en los nuevos estatutos del partido, no hay duda de que el gallego será el próximo presidente del PP. Eso sí, siempre que sus circunstancia familiares le ayuden a dar el salto a la política nacional.

En estos meses, casi años, de incesante acoso y derribo al PP y en especial a su presidente, Mariano Rajoy, muchos militantes, aun reconociendo que las descalificaciones y las acusaciones contra el ya expresidente del Gobierno eran injustas, no han resistido la tentación desesperada de abandonar al capitán del barco y siempre salía el mismo nombre para reflotar al PP del naufragio: Alberto Núñez Feijóo.

En los momentos críticos del PP, ahí estaba el presidente de Galicia para invocarle como a San Judas Tadeo, abogado de los casos difíciles y desesperados.

El gallero tiene un perfil moderado, serio y parece mucho más joven de lo que en realidad es, porque aunque parezca algo superficial, en estos momentos vende más el "marketing" que la gestión.

Feijóo además de todo esto, tiene una amplia experiencia en gestión pública. Desde la administración central a la autonómica. No es un recién llegado que tiene facha y ningún bagaje profesional. Quienes conocen al presidente de Galicia de su etapa en la administración central, primero como director del Insalud (1996-2000) y más tarde como presidente de Correos (2001-2003), dicen de él que es un trabajador incansable, resolutivo, con las ideas claras y muy reflexivo e inteligente.

Posiblemente no fuera del círculo íntimo de Rajoy, a pesar de ser paisanos y de ejercer los dos de gallegos por el mundo, pero siempre fue fiel al presidente desde su postura de líder autonómico. Nada que ver con su amigo y presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que hizo más oposición a Rajoy desde el Colegio de la Asunción que el Grupo Socialista del Congreso con sus 85 escaños. Con Zapatero no fue tan vehemente como con el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Desde el carbón de José Manuel Soria a la Hacienda pública que controlaba con mano férrea Cristóbal Montoro.

