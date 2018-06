Carne fresca

Me confesaba un amigo, en uno de esos comentarios tan inoportunos para mantener a raya nuestro ego, que acostumbra a leerse todas mis columnas. Y a continuación añadía: "muchas veces las recorto y me las guardo". Ahí obviamente se delató y percibí que estaba tomándome el pelo, así que le seguí la corriente alabándole el gusto tan exquisito que tiene para elegir sus lecturas periodísticas.

Pero no. Al día siguiente me envió una selfie desde su casa en la que me mostraba sosteniendo entre sus dedos, como una sardina fresca tomada por la cola, una columna que escribí hace más de quince años. Y además la conservaba ampliada. Se titulaba "Gafas negras" y hablaba de la desaparición del programa "Caiga quien caiga". Ahí fue cuando me asusté de veras. Primero por lo friki que es mi colega, cuando yo lo tenía por una persona prácticamente normal y segundo porque yo no recordaba en absoluto haber escrito esa columna, aunque aparecía efectivamente firmada por mí, con mi careto al lado y hablando maravillas de un programa que recuerdo con cierta nostalgia.

El caso es que el asunto también me ha hecho reflexionar un poco sobre esos escritos que pueda haber por ahí de cualquier persona con los que a diferencia de este que me mostraba mi amigo, no estuviéramos tan de acuerdo y de pronto nos parezcan estúpidos.

