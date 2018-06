La cita es literal: "El pueblo español necesita que le den las cosas masticadas. El pueblo español sabe muy bien que el discurso no es lo importante (el discurso es el vicio de los columnistas)". Claro, esto lo dice un columnista (Soto Ivars) en un artículo brillante y provocador publicado a propósito de los últimos acontecimientos políticos. Bien, yo no sé si Soto Ivars tiene razón en el diagnóstico. Si intuyo, en sentido contrario, cuáles pueden ser los motivos del desapego de los ciudadanos hacia las maneras de comunicarse de los que nos mandan (y de los que intentan mandarnos). No creo que nuestra desafección hacia el discurso político provenga de la estulticia o de la incuria. ¿Por qué, entonces, tanta indiferencia?

Me centro en una de sus posibles causas, que resumo a continuación: el discurso de muchos de nuestros políticos suena a fanfarria desafinada, a argumentario frágil y repetitivo que aburre, ofende y cabrea.

Me arrogo el papel de censor de ese estilo de discurso y me atrevo a sugerir cinco cositas a nuestros políticos. Punto 1: olviden de una santa vez eso de "Seamos serios".

