¿Contra quién iba la moción?

Una coalición negativa o de rechazo no pretende crear nada, sólo acabar con alguien –en este caso con Rajoy-, por eso la moción de censura ha conseguido derribar al Gobierno del PP, pero me temo que la movida pretendía además otros objetivos. Por ejemplo, Ciudadanos. Las encuestas electorales (a las que siempre carga el diablo) anunciaban un crecimiento de Ciudadanos en verdad peligroso para el resto de la competencia, para los dos grandes partidos desde luego, pero la posibilidad de una mayoría absoluta de los de Rivera le daba auténtico pánico a los separatistas catalanes, vascos y gallegos. Un terror proveniente de una aplicación dura del 155 de la Constitución, que puede llegar a la suspensión de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Por otro lado, a nadie le debería escapar que una sentencia –de las nueve que acabará teniendo el caso Gürtel) puede hincharse como un globo, pero no tanto como para derribar a un Gobierno quince años después de cometidos los delitos. Me detendré un momento en ello.

La Caja B estaba fuera del ámbito competencial del tribunal y, sin embargo, la sentencia entró allí a saco sin que existiera una sentencia previa que lo justificara. Y ya cuesta abajo en la rodada la sentencia aprovechó para poner en tela de juicio las declaraciones de varios testigos, entre ellos la de Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque "su testimonio no parece suficientemente verosímil para rebatir la prueba existente sobre la 'Caja B' del partido", sin embargo, el presidente del tribunal en su voto particular disiente de tal argumento:

» [€] parece colocarse al Partido Popular en una dinámica de corrupción institucional, cuando a dicho Partido no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna [€] y por lo tanto, ajeno a cualquier relación con la actividad delictiva que aquí se enjuicia.

