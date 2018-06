Tal como somos

Quiero creer que los salmantinos, para los que escribo especialmente, somos distintos. No mucho, pero desde luego diferentes de los catalanes, vascos, gallegos o andaluces; y —con matices—, distintos de otros castellanos. Mi opinión carece de apoyo científico, se funda en tres cuartos de siglo vividos en Salamanca —también viajados—, tratando a mis paisanos en campos tan diferentes como el profesional, político, religioso, deportivo o social. Sin tabla alguna, me lanzo a tabular el resultado de esa experiencia humana. Somos desde luego muy particulares en la vestimenta tradicional, con uno de los trajes, el charro, más bellos y ricos del mundo; y también en el lenguaje, con más de quinientos vocablos que pueblan el Diccionario de la Real Academia bajo la abreviatura "Sal." (es decir, de Salamanca), la mayoría tomadas del "Dialecto vulgar salmantino" del canónigo José de Lamano Beneite; y también empleamos expresiones y palabras "exclusivas", no académicas.

¿Pero existe una identidad propia? Nuestra Diputación Provincial tiene un Instituto, que dirige Paco Blanco, cuya finalidad es la recuperación, conservación, estudio y difusión de las señas de identidad de Salamanca en toda su riqueza. Se llama de las Identidades, con cuyo plural ya se posiciona en la no coincidencia ni semejanza —base de una peculiar idiosincrasia—, sino varias, ignoro cuántas. El miércoles en el Casino, el director de la SER Santiago Juanes, hizo un programa excelente con tantas opiniones diversas como invitados, donde se mantuvo, por ejemplo, que no se parecían en nada los ribereños de los serranos, y que incluso entre estos podían distinguirse —como mantuvo el folklorista Gabriel Calvo—, los mogarreños de los albercanos€

