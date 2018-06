Hoy, cuarenta de mayo

Bien hicimos este año en seguir el consejo del conocido refrán, porque vaya primavera que hemos tenido. Aún queda unos cuantos días para que llegue el verano, a ver qué nos espera una vez visto y vivido el invierno, desconcertante, y la primavera, tan desconcertante como el invierno. El tiempo anda tan fuera de sí que descoloca. No recuerdo si marzo mayeó, pero mayo marceó bastante y lo que llevamos de junio también.

Se acaban la semana y el rodaje en Salamanca de "Mientras dure la guerra", que ha tenido dos semanas la zona propiamente unamuniana, por la que solía don Miguel moverse y hacer su vida, ocupada con todo eso que va, viene, sube y baja en torno a cualquier rodaje. Se marcha Amenábar con el equipaje lleno de secuencias, de momentos, de historias de un tiempo nada fácil de contar, del que se ha hablado mucho y de muchas maneras distintas, aunque solo unas pocas de ellas se ajusten a la verdad, pero ¿cuáles de todas? Una vez puesto todo ello en orden lo lanzará al mercado del espectáculo en forma de película.

Habrá que verla para poder valorarla. Hasta entonces nos quedamos con lo anecdótico, con el efecto de su presencia en la calle, lo que proporciona la curiosidad, que es lo que atrae a la gente cuando se encuentra con todo el tinglado en plena función, lo busque o no, y se para y observa, porque en esos momentos no tiene mejor cosa que hacer, eso si no le corta el paso y le obliga a dar un rodeo porque en ese instante€ ¡atención, se rueda!, quedándose con las ganas de ver cómo.

