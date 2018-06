Ahora que llueve tanto, les cuento que en mojado no me gusta conducir deprisa, pues la escena en "Intersection" del accidente mortal de Richard Gere en una carretera de la Columbia Británica con su precioso "Mercedes 280 SL" de 1968, me dejó conmocionado desde entonces, mitad de los años 90€ Sin embargo, me gusta conducir bajo la lluvia, entre las montañas, con las nubes por debajo, pongamos que hablo entre Vila Real y Amarante, carretera al cielo€ Conducir despacio con la cadencia de los limpiaparabrisas, el sonido del agua bajo los neumáticos, y la música, siempre la música, es el mejor "Red Bull" para la mente, para pensar más y mejor. Si los políticos supieran hacer y sentir esto, ¡cuántos problemas nos ahorraríamos€! Imposible, los políticos no conocen la Tierra, y haciendo el chiste fácil, para eso está Pedro Duque en el nuevo Gobierno, para intentar "traérselos"€ Misión, ya adelanto, suicida. Su mundo y sus "carreteras" son otras€

Pero yo, como usted, sí nos podemos permitir la licencia -y la libertad- de pensar, de ver pasar la vida, por fortuna sin que medie accidente alguno como ocurría en "Intersection" o en su original francesa, "Las cosas de la vida". Y bajo la lluvia pertinaz, como si el cerebro esponjara, entiendes mejor, el estado del país por ejemplo. Las cosas de la vida que, hoy más que nunca, suenan a estruendo y a callejón sin salida. Suenan a qué está ocurriendo, suenan a cómo puede ser esto posible.

