Hay que buscar en la Cueva de Salamanca la razón que ha llevado a Pedro Sánchez a elegir a estos ministros y no a otros, porque solo en ella los arcanos se descubren y salen a la luz. Lo explica de nuevo Emilio Gutiérrez Caba, ahora en Madrid, y está a punto de hacerlo aquí nuestro Fernando Saldaña. La Cueva ha atraído a propios y extraños, y el que se queda unos minutos en ella termina abducido, al igual que ante el famoso astronauta de la portada de ramos de la Catedral Nueva, que inspiró Pedro Duque, el astronauta ministro, cuya presencia recordará a sus compañeros en cada reunión del Consejo de Ministros que viven en una cuenta atrás, al igual que los estudiantes de la Cueva. Deberían las autoridades censurar a quienes explican la razón de ser y existir de ese astronauta ingrávido entre el follaje pétreo y barroco de nuestra catedral. Que quede como un misterio, aunque ello lleve al olvido a sus autores: Miguel Romero, Juan Iglesias y Goyo González. Será otro misterio de esta Salamanca mágica, que acogerá de nuevo a Raphael para cantar en la Plaza Mayor el qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Que no nos deslumbre el de Linares y nos haga perder de vista a ese portento de voz y calidad humana que es Bárbara Hendricks, que regresa a Salamanca, en diciembre, como la "rana" nos despista de la lectura del resto de la fachada.

En Salamanca, los misterios se solapan unos a otros. El efecto "pesquera" es otro; ha comenzado su reparación y regresará el Tormes a su ser, o sea, a ser lo que era, con sus secretos. Desde la aparición de Tomás Rodaja, Licenciado Vidriera, a la remontada de aquellos griegos llegados hasta aquí remando sus aguas desde Salamina. El bajón de las aguas tormesinas ha sacado a luz algunos "misterios" que escondían sus aguas y no nos han gustado nada. La fachada rica, con sus arcanos, solapa al Cielo de Salamanca, con su incierto significado.

