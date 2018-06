Del jardín a la huerta

¡Vaya jardín en el que nos han metido! Grande, frondoso e intrincado. Bonito no, eso sí que no. Y este jardín está lleno de alcornoques, los tenemos a izquierda y derecha, y hay tantos que tendríamos que plantearnos seriamente sacar el hacha a pasear.

El caso es que dentro del jardín, nos hemos encontrado con que también tenemos una huerta, bueno un Huerta, Maxim de nombre. Porque cuando parecía que el nombramiento de Pedro Duque era el punto de color en la galería de ministros, otorgándole Sánchez el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que, personalmente, me chirría que las universidades queden fuera del Ministerio de Educación; pues cuando parecía que Duque era el bombazo, pues no. Había más, aun teníamos que agarrarnos los machos para la llegada del señor Maxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura y Deportes.

Léase bien el nombre de este ministerio, Ministerio de Cultura y Deportes. Si nos referimos a la parte de cultura, me gustaría señalar que no es mi intención hacer sangre comentando la etapa en la que este señor aparecía en la televisión de la mano de Ana Rosa Quintana, analizando los aspectos de personajes y personajillos habituales de la prensa rosa. Esa época en la que Huerta cambió el hieratismo de los informativos, por el histrionismo de la farándula.

