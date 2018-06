Para qué hablar...

En recuerdo de Kate Spade

La principal víctima de esta democracia a medias es la libertad de expresión que, desde hace ya demasiado tiempo, está en "arresto domiciliario". Se dicen muchas bobadas y barbaridades, pero de lo que realmente importa apenas se dice, sencillamente porque no se puede, y si se dice se corre el riesgo de salir fusilado por los "policías" del buenismo y del populismo, me da igual que me da lo mismo€

Escribía el pasado 26 de mayo que las elites deben expresarse, tienen la responsabilidad moral de hacerlo, y una semana después Rafa Nadal "me hizo caso" y, alto y claro desde París, ofrecía su opinión sobre la situación política que vive España, afirmando que creía que lo mejor sería votar otra vez. En la hora: rápidamente las hordas del odio y la envidia salieron al ruedo para llamar al tenista de todo, por supuesto "facha", -todo un clásico en España a la hora de insultar sin saber- y no sé cuántas cosas más. Aquí sólo hablan los mamarrachos, está claro.

Al día siguiente de la moción de censura que aupó a Sánchez a la presidencia del Gobierno, un conocido (que yo creo que es votante del PP) me dijo muy ofendido que era "vergonzoso" que algunos medios de comunicación dijeran que la moción de censura estaba avalada por proetarras y golpistas!!!!!! Vale, entendido: el nuevo Gobierno está sostenido por Caperucita, la Bella Durmiente, Goofy y Heidi. ¿Así mejor? Suma y sigue.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más