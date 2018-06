Un gobierno de cierto nivel

No comparto el entusiasmo del presidente de la Junta de Castilla y León y su consejera de Hacienda por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Juan Vicente Herrera ve "nombres muy interesantes y de perfiles muy sólidos" entre los nuevos ministros y Pilar del Olmo se ha desatado en alabanzas al considerar "estupenda" la presencia mayoritaria de mujeres "porque se trata de políticas preparadas que tienen mucha experiencia". No recuerdo que ninguno de los dos haya sido tan benévolo con los ejecutivos de Mariano Rajoy. Quizás ambos han cambiado ya de partido y no nos hemos enterado.

El caso es que la lista del Gabinete Sánchez no supera en nada el nivel de los ministros de Rajoy. Si acaso, cabe reconocer que nos esperábamos algo mucho peor, un elenco de ágrafos como los que solía nombrar José Luis Rodríguez Zapatero, cuando concedía carteras al primero que pasaba por la sede de la calle Ferraz. Y el nuevo presidente al menos se ha rodeado de personas de cierto nivel y experiencia. No hay ningún ´piernas´ y sí alguna sorpresa agradable, como la de Pedro Duque, que convierte al equipo en un grupo espacial, con un astronauta a bordo. No servirá de mucho, porque aunque este Gobierno parece diseñado para aguantar dos años, todo apunta a que no va a gobernar más que lo justito, cuatro detalles para la galería y a la búsqueda del voto fácil. Para lo demás tendrían que contar con los bolivarianos, los golpistas y los separatistas de todo pelaje, y no parece posible.

Este Gobierno es el de los ´ninis´ para los socialistas de Castilla y León. El PSCL-PSOE ni pincha ni corta. Ni el alcalde de Valladolid y portavoz nacional Óscar Puente, uno de los más furibundos defensores de Sánchez cuando muy pocos dirigentes apostaban por él en el partido, ni por supuesto el secretario regional Luis Tudanca, han conseguido colar ningún representante en el equipo gubernamental donde hay representación de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Galicia. Hay dos ministras nacidas en León y Valladolid (Margarita Robles y Reyes Maroto), pero ninguna de ellas ejerce. Tienen peso todas las grandes autonomías menos Castilla y León, que lo es aunque solo sea por tamaño.

Y no solo eso: algunos de los nombramientos suponen un desprecio a los intereses de nuestra Comunidad. Es el caso de la ministra de Economía, que se ha significado por su insistencia en recortar los fondos de la PAC como máxima responsable del presupuesto de la Unión Europea; igual que la vicepresidenta Carmen Calvo, famosa por el manejo de la Comisión de Expertos que puso el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca en manos de los catalanes; o la titular de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, conocida por su oposición radical a la minería del carbón. Tudanca ya puede irse preparando para dar muchas, muchas explicaciones.

