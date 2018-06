Suerte, vista y al toro

Mientras nos van filtrando currículos de ministrables, una famélica legión de populares a punto de ser desalojados, guardan sus pertenencias y recogen las fotos familiares, antes de que aparezca el del agua caliente a despegarles de la poltrona. Abandonarán su querido despacho oficial entre pucheros, mientras escuchan a Ismael Serrano —que cruel—, cantando "¿Qué va a ser de mi?". Mariano se ha ido, como exigen las normas de la buena crianza, del todo, elegantemente —los madridistas son caballerazos: Del Bosque, Zidane, Nadal—, al tiempo que en España, qué paradojas, se crean más de siete mil empleos diarios, pero demasiados ex correligionarios esperan el banquillo. Han empezado, mejor continuado, las peleas internas, también entre primeros espadas: Aznar, al que algunos llaman el pequeño rencoroso, reaparece; Margallo, que no es "intelectualmente dócil", advierte que hará lo posible para que la sustituta no sea Soraya, ni sus "apóstoles"€ Descanse en paz Rajoy (en Salamanca deja viuda y varios hijos, o sea).

Llega de nuevo el PSOE, esta vez de serendipia, o mejor, como dicen en mi pueblo, de chiripa, por una carambola a no sé cuantas bandas, aliado a "doce del patíbulo" —delincuentes catalanes, trincones vascos, mareados gallegos€—, que le van a dar más disgustos que su amante a la Zarzamora. Seguramente mañana nos vuelvan a dejar con parecida o superior corrupción, y otra vez económicamente en coripatos, hasta que regrese el centro o la derecha a remediar la miseria, y vuelta a empezar. ¿Les suena la copla?

