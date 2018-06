Lo primero es antes

La actualidad nos atropella y nos arrastra a un vértigo informativo en el que pasa de todo y muy deprisa. Aún sin resuello por el cambio de presidente del Gobierno gracias una moción de censura –algo novedoso y casi inesperado—acaba de dimitir el saliente como líder de su partido y me parece que de todo. Se va a su casa. Se corta la coleta, cuelga los hábitos, se sacude las zapatillas y no echa el cerrojo de milagro al tiempo que se enciende un puro. Del protagonista, Mariano Rajoy, se venía hablando desde 1996 y como ha tenido varias responsabilidades ministeriales y parlamentarias hasta la de presidente del Gobierno, por aquí le hemos visto en cumbres, actos electorales, visitas institucionales, de paseo, acompañando a personalidades€La última vez ha sido hace nada, con motivo de la Cumbre de Rectores, recién publicada la sentencia de la Gürtel. Al llegar a la fotografía institucional, en el Palacio de Congresos, le preguntaron los periodistas cómo estaba y respondió que bien, pero la procesión iba por dentro, supongo. Después, se marchó a tomar unas tapas con los suyos, sobre todo concejales salmantinos, a Las Tapas de Gonzalo, entre aplausos de vecinos y paseantes. Y no hemos vuelto a verle, pero le veremos. Yo creo que Rajoy le tiene aprecio a Salamanca, a la que elogió en el discurso de Universia 2018, igual que el PP salmantino le tiene también aprecio a Rajoy, aunque una parte de él (me consta) le censurase lo lento que estuvo cuando aparecieron determinados casos de corrupción. Yo creo que su marcha libera a su sucesor de esa carga. Una sucesión en la que vamos a ver el papel de los nuestros, populares cercanos como Bermúdez de Castro, María Jesús Moro o el propio Alfonso Fernández Mañueco, que ayer, con tono mesurado, arengaba al partido a seguir adelante sin renunciar a su pasado y aprovechándose de sus capacidades. Juan Vicente Herrera, por su parte, debía andar por los salones del palacio comentando a todo el mundo que él ya dijo lo que dijo en su momento. En fin.

