¿Alguien está pensando en nosotros?

Perdónenme si hoy escribo con cierta desazón y tristeza. No me la produce el cambio. Al contrario. Siempre pensé que los cambios eran buenos y más cuando la situación –en este caso la corrupción- llevaba tiempo necesitando un sonoro puñetazo sobre la mesa. Sin embargo, el modo en el que se han producido los acontecimientos y como siguen sucediéndose me provoca una creciente pesadumbre. La soberbia de un PP que bajo ningún concepto ha querido permitir que la ciudadanía decidiera sobre su propio futuro con una dimisión de su presidente a tiempo y una convocatoria de elecciones generales, por temor al ascenso anunciado de Cs, me ha parecido bochornosa; el empecinamiento de los socialistas en acceder al poder para quedarse en él, con las mochilas cargadas de populistas e independentistas, que siempre habían asegurado que no les acompañarían en el camino, vergonzosa también; el ansia de los podemitas ávidos de poder y tan deseosos de ocupar un cargo en el gobierno de Sánchez como de zampárselo con patatas, sonrojante; la zozobra de los "decisivos" peneuvistas ante el anuncio de la ignominia de los populares de modificar sus propios presupuestos para castigar su actuación en la moción de censuran y entorpecer la formación del nuevo Gobierno, oprobiosa; y la turbia mirada del presidente de la Generalitat, Quim Torra anunciando su deseo de hablar con Sánchez de autodeterminación, sumada a la declaración de Puigdemont sobre que Borrell ha contribuido al odio, para tratar de evitar que pueda salir ministro, patéticas.

