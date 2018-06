La decisión

Estamos en un país y un momento de indecisión, tomar decisiones no es tarea fácil y algunos parecen andar y obrar según les da el viento. País de pandereta donde la honestidad brilla por su ausencia, entre pasillos y en corrillos la vida sigue, mandan unos y pringan otros. Da igual que me da lo mismo, no es cuestión de partidos, es cuestión de personas. Esta España nuestra va camino de Latinoamérica, las mismas actitudes, los mismos comportamientos, los mismos resultados y sin ponernos la cara colorada. Se nos ha olvidado que el poder es servicio, que hay que crecer con los demás y no a costa de los demás.

Tengo la sensación de un agotamiento generalizado, comentarios, dimes y diretes, y al final más de lo mismo. Alguien tiene que decir: basta ya y "nunca mais". Basta ya de robos, engaños, mentiras, falsedades... ¿No hay un honrado, honesto y dispuesto a darlo todo por esta España nuestra? ¿A qué aspiramos, que queremos, que esperamos?¿a qué estamos dispuestos, a tragar con todo?

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más