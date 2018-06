La Universidad y las flores

Si mayo es el mes de las flores, este mayo recién terminado ha sido también el de la Universidad de Salamanca, a la que tantas flores le han echado las más egregias y notorias figuras de la política, la cultura y las finanzas. Para empezar, el Rey, en la inauguración del Encuentro Universia, glosó las principales aportaciones salmantinas al conocimiento universal y defendió los valores que las instituciones universitarias atesoran. Entre esos valores, los humanísticos, que por su propia esencia contribuyen al desarrollo intelectual y por ende al bienestar de los ciudadanos. Lástima que esos buenos deseos del monarca no se correspondan con los castigos infligidos por su Gobierno a la universidad pública en los últimos años. Uno no sabe cómo calificar el cinismo de las autoridades educativas, empezando por el mismísimo presidente del Gobierno, que vino a Salamanca a dorar la píldora y sacar pecho por el sistema universitario español. Las universidades públicas, desde luego, no tienen mucho que agradecerle.

Para todo hay un medallero, ya se trate de los más ricos, los más guapos o los más famosos. También las universidades del mundo (que deben de ser unas treinta mil, por lo menos) buscan ese lugar de honor desde el que contemplar con displicencia a los demás aspirantes al podio. Recientemente, The Economist ha publicado un amplio reportaje en el que se explica cómo las últimas tendencias en todos los rankings universitarios ponen de relieve la primacía de la investigación en ciencias sobre las ya malparadas humanidades. Los países, con la casi única excepción de Taiwan, priman las ciencias experimentales, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas –habría que ver hasta qué punto las matemáticas no son humanidades–.

