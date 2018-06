Una nueva especie

Por unas horas la graduación de la promoción de Comunicación Audiovisual me extrajo de la abducción política. Fue la graduación un espectáculo inspirado en Operación Triunfo en el que los alumnos eran los candidatos y los profesores, el jurado. Uno ejercía de padrino y cuando me tocó intervenir les avancé a los graduados algo del mundo que les espera, digital, veloz, complejo, con la información volando a la velocidad de la luz, pero lleno de incertidumbres. Ellos producirán parte de los contenidos que circularán por las arterias de la comunicación, dándoles forma para que los comprendamos. El suyo va a ser un mundo apasionante. Son la nueva especie, los que emerjan cuando los dinosaurios no estemos porque ese meteorito que vemos crecer poco a poco en el espacio va a impactar. Y no queda tanto para que eso ocurra.

Hoy aún estamos abducidos por la marcha de Rajoy y la llegada de Sánchez. Relevo en Moncloa, donde ha habido que cambiar las sábanas de las camas deprisa y corriendo. Un cambio democrático, no como el que esta semana trajo Amenábar a la Plaza Mayor, ya despejada de jardines, carteles y fachadas postizas. La bandera republicana que ondeó en el Ayuntamiento ya solo lo hace en los teléfonos móviles. Qué semana. Arrancó con una tormenta que nos dejó tiritando y termina con otra parlamentaria, que vamos a ver. Naturalmente, la comida de la Academia de Gastronomía tuvo sus momentos políticos, que comenté con Alfredo Martín Cubas, el académico presidente.

