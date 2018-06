Una mirada tibia sobre el clima

El científico estadounidense Patrick J. Michaels ha sido durante más de treinta años profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de Virginia y acaba de publicar un libro titulado Lukewarming: The New Climate Sience that Changes Everything. En un artículo publicado en El Mundo (25-V-2018), Michaels aseguraba a propósito del cambio climático que "ya no estamos ante un debate polarizado entre dos bandos -uno que predice un desastre inminente y el otro que niega cualquier influencia humana sobre el clima-. Ha surgido una tercera vía que es respaldada por un cúmulo de evidencias científicas".

Los científicos de esta nueva visión, llamada "escuela tibia", afirman que sí, que los humanos somos, en alguna medida, responsables del cambio climático, pero lo que no aceptan son las previsiones de la ONU, que utiliza 102 modelos matemáticos para predecir lo que ocurrirá en el futuro.

Uno de los científicos de la "escuela tibia", John Christy, de la Universidad de Alabama, dijo ante el Congreso norteamericano que en la región de los trópicos, que representa el 40% de nuestro planeta, sólo un modelo (el INM-CM4) de esos 102 que utiliza la ONU acertó en sus predicciones. Y ese modelo predice para el año 2100 aproximadamente la mitad de lo que predicen, en media, los otros 101 modelos. El resto predijo el doble del calentamiento que se está produciendo en las zonas tropicales y hasta siete veces más del calentamiento que se está produciendo en las capas altas de la atmósfera. Por otra parte, está demostrado que en la Antártida apenas se ha producido calentamiento desde los años setenta del siglo pasado hasta hoy.

