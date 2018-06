Conducta democrática

Ahora mismo en que usted lee esto, se decide la moción de censura contra el presidente Rajoy. No es peccata minuta. Una moción de censura es un instrumento para tumbar a un Gobierno cuando la oposición entiende que está defraudando gravemente las expectativas de los ciudadanos. A través de ella se pretende sustituir a un presidente por otro –de ahí lo de constructiva- y con él cambiar la política en curso por otra más acorde a las necesidades del país. En cualquier caso, en España ninguna moción de censura ha triunfado: ni Felipe, ni Hernández Mancha, ni Pablo Iglesias, lograron desbancar a Suárez, González o Rajoy. La de hoy tiene casi todas las papeletas para acabar igual, pues los mimbres para hacer este cesto son tan contradictorios, que si se materializara, asistiríamos a un sindiós: ¿o no lo es que confluyan los intereses de partidos independentistas con un Gobierno garante de la unidad del Estado?, ¿cómo hacer tragar una píldora tan amarga a un electorado que tiene claro cuál es el principal problema de España en estos momentos?

Frente a la estrategia socialista, de gobernar algún tiempo y alcanzar así el poder que le negaron las urnas, la de Ciudadanos coincide con ella en lo esencial: cepillarse a Rajoy, pero con elecciones inmediatas. Se la ha llamado instrumental, pues no busca articular una nueva política que llevaría a cabo otro presidente, sino simplemente a su través liquidar al inquilino de la Moncloa y, elecciones generales mediante, que los electores tengamos la última palabra. Un Gobierno técnico saldría del embate con ese único fin. Ciudadanos no oculta que propicia esta solución al rechazar Rajoy una disolución anticipada del Parlamento, prerrogativa a su alcance.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más