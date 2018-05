El sacrificio del presidente

Lo peor que le podía pasar a España ahora mismo es que Pedro Sánchez gane la moción de censura con el voto de los separatistas y tengamos un gobierno apoyado y controlado por quienes trabajan para destruir nuestro país.

Un veleta como el actual líder del PSOE, maniatado por sujetos como el naziloco Quim Torra, el anarcobolivariano y chaleteniente Pablo Iglesias, los recogedores de nueces vascos y el resto de la caterva de golpistas declarados y aspirantes al título, puede provocar desde la presidencia del Gobierno el desmoronamiento de la nación en menos de cuatro meses. No digo nada si el ´presidente por accidente´ se queda dos años en manos de esa caterva: de España no quedaría ni el recuerdo.

El panorama ante la crisis provocada por la sentencia de Gürtel muta de forma tan vertiginosa que cada veinticuatro horas hay que frotarse los ojos, cambiar el enfoque y ajustar el juicio. Lo que parecía un imposible, esa carambola inimaginable que hiciera confluir los astros en favor de Sánchez, está cada vez más cerca de producirse.

La jugada de Puigdemont de renunciar a nombrar consejeros presos y fugados, moviendo para ellos los hilos de su marioneta Torra, para nombrar un gobierno legal en la Generalitat, en un golpe estratégico propio de un aprendiz de Maquiavelo, que le permite librarse del artículo 155 de la Constitución y dejar vía libre al apoyo de la moción socialista, se ha visto acompañada de un nuevo giro en los intereses de los traidores vascos, que apoyaron los presupuestos de Rajoy para ordeñar a conveniencia la vaca del Estado y ahora ven despejado el camino para vender al presidente del Gobierno con la seguridad de que lo conseguido no se va a perder por la llegada de Sánchez. Más bien al contrario, con el madrileño en la Moncloa, todas sus aspiraciones de autogobierno (las de Urkullu y las de Puigdemont) se verán reforzadas, porque será el Ejecutivo más proclive a ceder a sus chantajes de la ya de por sí vergonzosa historia gubernamental de la democracia en España.

Con Sánchez volveremos a los ataques de pánico en la Bolsa, con la prima de riesgo desbocada y la consiguiente vuelta de la amenaza por parte de Europa de rescate, porque atender a tanta reivindicación de nacionalistas y populistas supondrá un aumento desmesurado del gasto, una nueva subida de impuestos y el descontrol de la deuda y el déficit. En resumen, vuelta a lo más profundo de la crisis, al paro y al cierre de empresas.

