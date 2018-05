Pacto a tres y punto

El presente y el futuro de España sólo pasan por una posibilidad que corrija el estado de emergencia nacional en el que estamos sumidos: un pacto claro de Gobierno entre Ciudadanos, PSOE y PP. No le den más vueltas, el resto es enredar (más) e intoxicar (más). El resto es lo que tenemos: una nación en manos de la locura y la desvergüenza a la que unos políticos ineptos y mediocres han llevado al borde mismo del Estado fallido, al menos en cuanto a su organización política. España funciona hoy por inercia gracias a sus ciudadanos responsables, gracias a sus funcionarios responsables. El sistema está roto, caduco y viciado.

A estas alturas, con la democracia en entredicho, de nada valen curas de urgencia, como mociones de censura suicidas o elecciones anticipadas; de nada serviría convocarnos a las urnas si el problema va a seguir, idéntico o peor. De la moción de censura, mejor no hablar, pues Pedro Sánchez no es más que un mercenario al servicio del caos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más