Esa prima que creíamos olvidada ha vuelto a aparecer y para mal. Ayer fue un martes para olvidar, por lo menos desde el punto de vista económico. En determinados momentos me recordó a los años más duros de la crisis, 2010,11 y 12, por ejemplo. Muchos estuvimos pendientes de la prima de riesgo que subió, mientras la bolsa se dio un batacazo, especialmente las acciones de las entidades financieras. Y todo ello debido a la inestabilidad que más que rodearnos, nos tiene sitiados. Por un lado, la situación interna: por si no tuviésemos suficiente con lo de Cataluña, y cuando el Gobierno y el PP se las prometían muy felices porque habían logrado aprobar los Presupuestos de este año en el Congreso de los Diputados, aunque fuese con cinco meses de retraso, llegó la sentencia de la Gurtel, lo puso todo patas arriba y precipitó los acontecimientos. Luego vino la moción de censura de Pedro Sánchez, que se debatirá mañana y el viernes: cálculos, cifras de diputados que van y que vienen, búsqueda de alianzas, anuncios de otras mociones de censuras, preocupación en Ciudadanos, en parte del PSOE y alegría en Podemos, porque se dejo de hablar del chalet, y en otros partidos periféricos que así pueden sacar tajada del "lio matritense". Como no podía ser de otra manera, la inestabilidad política se contagió al mundo económico, en el que están más que preocupados.

