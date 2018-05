Y la Plaza hecha un cromo

La Plaza Mayor es lo que es, se construyó para lo que se construyó, y aunque ha pasado mucho tiempo y todo ha cambiado (costumbres, necesidades, ideas, sentimientos, tendencias, gustos, hábitos, comportamientos, maneras de ver y de sentir€) la Plaza no deja por ello de ser el núcleo vital de la ciudad, el lugar que aglutina todo. Sin la Plaza Mayor, Salamanca sería muy distinta a como es y su vida se desarrollaría en torno a otro eje urbano, sin duda mucho menos atractivo. De la Plaza siempre se echa mano como recurso para actividades de todo tipo. Unas tienen cabida, otras no y las restantes quedan a la espera de una oportunidad que a veces llega y a veces no. Por esta Plaza he visto pasar de todo: Conciertos, muchísimos conciertos, en fiestas y en no fiestas, al no encontrarse en toda la ciudad mejor sitio que este para ellos.

Exposiciones, al ser un lugar inmejorable para el lucimiento cuando es arte lo que se expone por el entorno que suma arte al arte y por ello belleza a la belleza. Merece recordar cómo vestía en el centro del ágora (impecable) el Balzac de Rodin el año 2002; y El Zulo, inmensa e imponente obra de Víctor Ochoa durante el verano de 2006; y las Meninas de Manolo Valdés el año 2008 y así hasta llegar al Gran Elefante de Barceló, dentro del VIII Centenario de la Universidad, por ello tan reciente que aún está, no en la memoria sino en la conversación de la gente.

