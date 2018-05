Yo tampoco veo ambiente

Estoy con Rafa Hernando: "No veo ambiente para que triunfe la moción de censura". Cada partido está mirando lo más conveniente para sus propios intereses, no para los de España. Y con esta premisa, perdonen que les diga, no hay intereses políticos comunes que confluyan para que la moción prospere.

A Ciudadanos le interesa la convocatoria electoral inmediata. El resto de las formaciones no están dispuestas a jugársela en unos comicios que, según todos los sondeos de opinión, no les son propicios. Y al PSOE es al que menos le convienen ahora las elecciones, que es lo que pide Ciudadanos para respaldar la "moción instrumental". Para Pedro es igual una cosa o la otra, siempre que los votos parlamentarios le permitan acariciar por unos instantes el Palacio de La Moncloa, porque es su trampolín al sueldo vitalicio como expresidente, aunque sea por unos segundos.

Pero es que la aritmética parlamentaria de los 176 escaños no le sale por ningún lado. Creo que no ha aprendido la lección y su trayectoria de hombre de Estado de los últimos tiempos ha sido solo un espejismo. Sigue siendo el mismo "pedrito" al que tuvieron que pararle los pies los "barones" porque el PSOE caminaba bajo su batuta hacia el precipicio, entregado por completo al farsante de Iglesias, que ninguneó y despreció a los socialistas como si fueran marionetas en sus manos.

Al señor Iglesias le ha venido Dios a ver. La sentencia de la Gürtel y la moción de censura de Sánchez es lo que necesitaba para desviar la atención sobre su "casoplón" y la consulta trampa con la que ha pretendido convertir en rehenes a las bases del partido. Pero aunque haya salvado la crítica situación personal, Pablito ha quedado tocado de muerte. En unos comicios adelantados no podría decir eso de que va contra la casta, porque él y su compañera de vida, es decir la portavoz parlamentaria, Irene Montero, se han convertido en casta, pero con pedigrí.

