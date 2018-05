El pasado sábado, participe en un foro de La Ser, sobre la transformación de la sociedad desde la Constitución hasta nuestros días junto al periodista y escritor Giles Tremlett y la también escritora e investigadora Remedios Zafra. Tratamos asuntos diversos y entre ellos, el de las noticias falsas y la posverdad. "¿Alguien se anima a definir lo que es?" preguntó Manuel Gutiérrez Aragón, que ejercía de moderador. Yo tiré de la memoria y recordé la definición que se hacía de los posmodernos en los tiempos de la movida. "Clásico más moderno igual a posmoderno" se decía. Así que verdad, más mentira, igual a posverdad€ Nos preguntamos entonces si a nosotros nos colarían una noticia falsa. Alguien dijo que de ninguna manera. Yo me apresure a asegurar que sí. "No si estamos preparando una información, claro, pero sí en un tuit que ha retuiteado alguien en quien confiamos, por ejemplo"- dije.¡Menos mal que no me pudo la soberbia ni el pensar que a mí jamás me la podrían dar con queso, porque ese mismo día retuiteé una información retuiteada previamente por una querida amiga, que cuenta con mi máxima confianza, sobre una chica que, supuestamente, acababa de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018 y a la que nadie prestaría atención porque no jugaba al fútbol ni salía en los realities€ Me pareció tan verosímil. ¿Cuántas mujeres dedicadas a disciplinas científicas carecen de visiblidad? No pensé en escribir sobre ella.

