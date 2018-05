Fue aquel un día fantástico, aunque en ese momento no fuésemos conscientes de ello. Luego, la consciencia no daba para más porque los sentidos se saturaron con todo lo que fue el 2002. Pero al principio fue la euforia, el champán y los agradecimientos. Andaba por ahí Esperanza Aguirre, a la que se agradecieron los servicios prestados, y la familia de Pilar Fernández Labrador, a la que quizá se le reconoció menos. Luego llegaron las responsabilidades, Juan Antonio Pérez Millán, Alberto Martín Expósito o Enrique Cabero, y las colaboraciones, como las de Sebastián Battaner, al frente entonces de Caja Duero. Después de alzaron templos de la cultura, como el Multiusos, el DA2, el CAEM, Museo de Automoción. Llegó el programa: un notable tocho en el que cabía de todo, desde nombres que a todos nos sonaban a otros profundamente desconocidos, aunque si estaban en él era por su importancia cultural, aunque no lo supiéramos. Y finalmente llegó el big bang de nuestra cultural, el 2002, desde el cual nada volvería a ser lo mismo.

Cambió nuestra percepción de la cultura y la cultura cambió la de Salamanca. Hoy, nuestra agenda cultural es admirada en muchas partes por su presencia en el día a día y la implicación de lo local en ella, aunque a mí me gustaría que fuese mayor y que los salmantinos no viésemos a nuestros artistas o escritores como seres raros o de categoría inferior. Este lunes, bajo el cielo de Salamanca, en el Patio de Escuelas, al lado del misterioso "Cielo de Salamanca", recordamos que han pasado ya veinte años de aquello, que si son, aunque el tango diga lo contrario. En cinco, habrá pasado un cuarto de siglo, que suena como muy lejano en el tiempo. La poesía y la memoria se reunirán alrededor de Fray Luis de León, como los antiguos alumnos el pasado sábado en la gran fiesta del VIII Centenario. De alguna forma, queremos para la Universidad de Salamanca cierto cambio como el que experimentó Salamanca tras su Capitalidad Europea de la Cultura. Y se está en ello: la Universidad de Salamanca se ha tumbado en el diván y habla mucho de sí misma, se autoexplora y hace planes de futuro, revela qué quiere ser de mayor, y lo más importante, qué esperan los demás que ella. Se han hecho algunos paralelismos entre aquel 2002 y este VIII Centenario que no me parece mal, por lo que he dicho. Al fin y al cabo, los comisarios de aquel big bang cultural tienen un gran protagonismo en este VIII Centenario.

