Un grupo de niños, sentados en el suelo, sigue en el teatro de marionetas las aventuras de un títere bueno perseguido por una bruja. El títere bueno, que suele estar a por uvas, no se da cuenta de que la bruja está escondida y le va a arrear un bastonazo. Los niños gritan para advertir al títere bueno: "¡La brujaaaa, la brujaaaa!".

La técnica, frecuentada por literatos, dramaturgos y cineastas, es sencilla, pero poderosa: ¿cómo conseguir que el lector o espectador se meta en la trama? Fácil, ¿no?: dándole al lector o espectador informaciones que el personaje ignora o desprecia. ¿No le han entrado ganas a usted, recuperando su espíritu infantil, de advertir al protagonista de una película sobre un peligro inminente que usted conoce pero él no?: "¡No entres en esa cueva, so atontao, que están allí los zombis!".

Sí, es tremendamente eficaz la técnica de involucrar al lector o espectador dándole informaciones que los personajes menosprecian. Vemos casos paradigmáticos en Shakespeare y Lope: todo el mundo (autor y espectadores) sabe qué ocurrirá si Julio César llega al Capitolio: se lo ha advertido su mujer, Calpurnia, y también un adivino y mendigo€ Pero nada, ni caso. Y luego pasa lo que pasa. Como pasa lo que pasa en ´El caballero de Olmedo´ de Lope de Vega. El protagonista recibe reiterados avisos para que no vuelva caminando hasta Olmedo, porque de otra forma su vida corre grave peligro.

