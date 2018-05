¿Dónde está Aznar? Rajoy ya lo sabemos

El milagro económico fue una estafa. Los años de bonanza en los que se vendían pisos como pipas fueron una gran mentira. Los españoles eran felices porque ganaban mucho y gastaban a raudales, pero los que gobernaban lo eran aún más porque copulaban con baluarte ajeno. O, lo que es lo mismo, robaban a manos llenas. Así lo dice la sentencia de Gürtel. Un latigazo de realidad que tiene nombre y apellidos: José María Aznar. Da igual que el fallo solo cite al expresidente del Gobierno en una sola ocasión. La corrupción más inmunda llegó al PP de su mano. Él la patrocinó y la engordó. Sólo hay que ver la foto de sus gobiernos en las escalinatas de Moncloa o la lista de invitados de la boda de su hija. Un bonito repertorio de convictos. Por eso se echa de menos que no haya abierto la boca. Ni una sola palabra. La cobardía más absoluta. Al menos un mea culpa, aunque sea de mentirijilla. Pero ni eso.

La sentencia del caso Gürtel es un escándalo. Como lo fue la de Filesa o lo será la de los ERE cuando llegue. Pero que haya muchos basureros no convierte este estercolero en un jardín floreado. El PP queda muy tocado y precisamente son los dirigentes actuales los que han puesto el foco en Aznar. Eso ha hecho que la oposición haga lo contrario y apunte el dardo a Rajoy. Pero todo tiene un origen y en ese momento el máximo responsable era el señor del bigote. Por eso es más asqueroso que se atreva a dar lecciones. Incluso al propio Rajoy, que también tiene lo suyo. Aznar está inhabilitado para sentar cátedra y mucho menos para criticar el rumbo de un partido que él inundó de auténticos rateros con corbata. No creo que se siente ante un juez, pero moralmente la condena ya la tiene. Repito, me da igual el milagro económico. Todo fue una solemne farsa.

Pero no me olvido de Mariano y sus complejos. Porque cuando llegó a la presidencia del PP le tembló la mano. Le debía todo a Aznar y no se atrevió a tocar absolutamente nada. Ese fue su gran error. Mirar para otro lado cuando la caja B del partido estaba a pleno rendimiento. Tardó una eternidad en empezar a hacer amagos de regeneración y, lo peor de todo, mintió. Lo hizo en sede parlamentaria, ante los medios de comunicación y en este juicio de la trama Gürtel. En estos casos pasa lo de siempre. Si lo sabía, mal. Y si no lo sabía, peor. Ahora ese Rajoy eterno que con su paso torpe sigue manteniéndose en el alambre de forma milagrosa, se enfrenta a su enésimo envite. El definitivo. Es probable que salga victorioso si la moción de censura de Sánchez no prospera. Pero de ningún modo podrá volver a repetir como candidato. El problema del PP fue Aznar, pero ahora se llama Mariano Rajoy. Es la barrera que impide la regeneración. Un lastre que huele a rancio y que hace tiempo agotó su crédito. Sus palmeros ponen de relieve su gestión. Y yo les vuelvo a mentar el milagro económico ´aznariano´. Un melón con una bonita piel que estaba pocho por dentro. También hablan de "estabilidad", pero la estabilidad no es dejar pasar por alto algo tan grave y ponerse en plan "a otra cosa mariposa".

