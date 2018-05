De nuevo ante el abismo

España no se aparta del precipicio. Vivimos los tiempos más convulsos de la democracia. No hay respiro. No hay tiempo para levantar la vista y tomar impulso porque a cada paso que damos se abre otra grieta más temible, otro abismo más insondable si cabe.

La calma que hubiera podido traer la aprobación de los presupuestos generales del Estado el miércoles pasado se convirtió en una zapatiesta monumental en solo veinticuatro horas, con la entrada en escena de la sentencia del caso Gürtel. Una sentencia despiadada, brutal en cuanto a la suma de años para los grandes implicados en la red de corrupción y de consecuencias políticas imprevisibles. Los dos jueces de la Audiencia que firman el fallo parecen haberse inspirado en los peores deseos de los enemigos del PP para condenar a los exdirigentes partido en el Gobierno a las penas más duras y en los términos más hirientes. Han llegado a rozar el límite de lo admisible cuando han considerado demostrados extremos que ni siquiera se juzgaban, como era la existencia de la caja B en Génova, o cuando han declarado (en ese aspecto la sentencia es más una declaración que otra cosa) que no creyeron al testigo Mariano Rajoy, sin llegar a inculparle por falso testimonio.

En todo caso, aunque los magistrados hubieran hilado más fino, esa auténtica bomba judicial hubiera surtido los mismos efectos en el ya tormentoso mar de la política española.

Las excusas de que se trata de hechos delictivos de otras épocas, de los tiempos en los que José María Aznar apuntaba en su cuaderno azul y después no vigilaba ni a su Gobierno ni al PP (vaya ojo para la selección de personal, ¡uf!) y que la condena al partido es por la vía civil y no penal, no sirven para nada ni convencen a quien no esté convencido de antemano. Como tampoco sirve de gran consuelo la existencia de un voto particular que no considera demostrada la existencia de la caja B, porque toda la trama Gürtel se sustenta en las cuentas de Bárcenas.

