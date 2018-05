"Mesmedad"

Las increíbles tormentas de este mes de mayo no se quedan solo en nuestros campos y en nuestras ciudades que ven con asombro conciertos cancelados, graduaciones pasadas por agua, cosechas tumbadas o siegas ahogadas. El panorama viene negro en una España que no acaba de levantar cabeza, ni económica ni políticamente, y para más inri las temperaturas se desploman... Además como colmo de desgracias, quitando la cita futbolera de este fin de semana que embaucará al país, ya no hay opio futbolístico del pueblo que distraiga a la "mass media", con lo que se cebará en diseccionar hasta más no poder el terrible batacazo "que ha y va a suponer la sentencia por excelencia". Ello se ha convertido en un tsunami para un Partido Popular lanceado ya por otras catástrofes.

Este ojo que observa tiene la sensación de que el periodo de "matanza chacinera" se adelanta considerablemente en el calendario. Parecía que la sentencia no llegaría nunca, pero todo llega y ha llegado. Lo complicado es que llega en un momento complejo para todos los grupos políticos por la complejidad en la que nos ha puesto a todos el independentismo catalán y los albores de otros, dejándoles con una capacidad de maniobra discutible.

