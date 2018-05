Que me estoy haciendo mayor, no viejo (la vejez es otra cosa a la que de momento no he llegado), lo noto sobre la marcha, cuando echo la mirada atrás y veo que he sido testigo de muchos acontecimientos que ocurrieron hace ya bastantes años. Durante todo este tiempo España ha pasado de ser lo que fue a ser lo que es, muy distintas aunque sin dejar por eso de ser la misma de siempre. Por las formas no la conoce hoy ni la madre que la parió, pero por el fondo poco o nada ha cambiado. La esencia de España sigue intacta y se respira por todas partes. ¿Se agotará algún día?

Pues mientras no se agote, que eso parece, aquí andamos, de Festival. Es una manera de adelantarse al tiempo a cambio de nada, porque los festivales, como las bicicletas, son para el verano y hasta entonces aún queda por delante casi un mes de primavera. Recuerdo de chaval aquellas terapias a las que nos sometía Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, a base de meternos en vena enormes dosis de españolismo a golpe de Festivales [de España], medicina bastante eficaz pensada para hacer patria y así, haciendo patria, pasábamos los veranos. No eran los clásicos de Salzburgo o Bayreuth, ni falta que hacía, sino otra cosa muy distinta, tan nuestra que no cabía comparación posible. Y sobrevivimos a todo aquello sin traumas, ni complejos ni secuelas.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más