Las elites deben expresarse

Como tantos, vivo en un permanente desasosiego, completamente descorazonado, harto de este nauseabundo ambiente social y político que está quemando, si no lo ha hecho ya, España de costa a costa. Lo que está pasando, año tras año, mes tras mes, día tras día, minuto a minuto, no es de recibo, no es que no quepa un tonto más, que no cabe; es que no cabe ni un hijo de puta más, ningún político tragón más, ni un sólo juicio más contra la basura, así, en general, la basura. Esto no es Brasil, ¿o sí?

Los tontos -y malos- se consuelan creyendo y haciendo creer que el problema de España es un problema "global", la crisis de Occidente, del capitalismo, se aplican en recitar. Y efectivamente hay un problema global pero con la democracia, pues hoy demasiada gente que nunca ha tenido nada en la cabeza, se cree ahora Aristóteles porque "sale" y "opina" en las redes sociales. Y luego van, y votan€ Y el resultado es la indigesta ensalada política que tenemos montada en Occidente en general, y en España en particular, donde demostramos

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más