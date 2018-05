Confieso que cada vez me gusta más el silencio y, si tiene que romperse, que sea por una de mis piezas musicales preferidas que lleva por título justamente "El Silencio", interpretada por el trompetista Roy Etzel, o el gregoriano de los Monjes de Silos, por poner dos ejemplos. Pero disponer de unos minutos de silencio al día, que tampoco es mucho, se está poniendo imposible o puede considerarse como un milagro. Sentarse en un sillón y ponerse a mirar las musarañas, a pensar en lo que venga a la mente o a leer un libro en silencio son hoy en día auténticos lujos. Por un lado, la prácticamente nula insonorización de las viviendas modernas, en las que uno está rodeado por las carreras de los vecinos de arriba, por la televisión de los del lado izquierdo o por la voces de los que están a la derecha, hacen imposible el goce y disfrute del silencio, ni con tapones. Puede que a todo lo anterior haya que añadir las obras en los edificios de al lado, de enfrente o de los que se encuentran en retaguardia. Si esas obras son en algún espacio al aire libre, la cosa se complica todavía más por las máquinas y camiones, que, cuando dan marcha atrás, y eso sucede constamente, emiten unos pitidos insufribles.

Pero como toda situación mala es susceptible de empeorar llega el momento de los hoteles. Si en los pisos modernos la insonorización es mala, en los hoteles es inexistente. Son bastantes las ocasiones en las que he tenido que escuchar una o varias películas porno en vivo y en directo, y no procedían precisamente de la televisión.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más