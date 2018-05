Grynspan y Rivero

Escuchar a Rebeca Grynspan le reconcilia a uno con el mundo. Lo que dice y el modo en el que lo dice no permite distracción alguna. En esta reunión mundial de rectores recién clausurada estuve en su intervención en el Paraninfo, donde dijo, entre otras cosas, que "tenemos a la primera generación capaz de erradicar la pobreza en el mundo y la última que puede salvar el planeta". Regrese a la cita, léala de nuevo y después piense un poco en ella. Deseo sinceramente que lo consiga, aunque ello nos avergüence por nuestra incapacidad para hacerlo nosotros. Es más, estamos a punto de dejarles una birria de planeta, quizás muy cerca del punto y final. No sé si después vendrá el mundo de "Terminator", pero que la nueva película de la saga se ruede ahí al lado, en Aldeadávila, me inquieta. Vuelve la presa a ser escenario de cine, como lo fue en "La Cabina" de Mercero, y en "Doctor Zhivago", la película inspirada en la novela de Boris Pasternank, autor de aquella frase ya mítica: "No me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído. Su virtud es sin vida y no vale mucho. La vida no les ha revelado su belleza". Espero que esta generación universitaria sobre la que Grynspan ha depositado tanta responsabilidad consiga que este mundo sea hermoso de verdad. Para ello, se ha dicho, el acceso a la educación es imprescindible, como la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la libre movilidad o el desarrollo sostenible. Con qué insistencia ha dicho el rector salmantino Ricardo Rivero que la meta de la universidad está en el desarrollo social del territorio que la acoge. Son argumentos de la "Declaración de Salamanca" a modo de conclusión final de este histórico encuentro, que abrió Felipe VI y ha cerrado Rajoy.

