Está que no se cabe

En estos días de esta semana tan especial Salamanca no es reflejo de España, que no está pasando por un buen momento. Si echamos un vistazo a la actualidad nacional vemos lo crispante de una situación complicada en la que no se ve indicios de nada que dé pie a una pizca de certidumbre o de optimismo, mucho menos de esperanza, porque se aprecia que la causa de muchos problemas se encuentra precisamente entre quienes deberían proporcionar el remedio y que lejos de eso acarrean y provocan el deterioro.

A Salamanca no es que lo de fuera no le afecte, por supuesto que sí, y muy directamente, pero como tiene posibles para permitírselo, teje su capullo, se mete en él y se encierra en sí misma procurando hacer su vida, mientras que los de fuera no tienen ni saben dónde cobijarse y apechugan con el chaparrón de la tormenta política, que no amaina. Lo contrario, arrecia.

Por esta razón, mientras en otras partes cuecen habas (aunque no todas del mismo tamaño, ni de la misma calidad ni en la misma cantidad) aquí buceamos en nuestra propia salsa, elemento que nos mantiene a flote. Así está siendo durante estos días y así será en los que vienen, porque la semana está a tope y en la ciudad no se cabe. Lo dije en otra ocasión y lo repito ahora.

