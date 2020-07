200.000, y en julio

No me dio a mí en el reciente período de confinamiento por cocinar panes, tartas y similares. No sufrí, pues, la escasez de masa madre (madre no hay más que una) y de levaduras. No confieso estas cosas dándome pisto, desde luego: en situaciones extrañas tiene uno todo el derecho para comportarse de manera original o más o menos novedosa. Yo, sin ir más lejos, he abusado de las series y de las películas de televisión.

Apuntaba François Truffaut –el director y teórico del cine– que una película (si es buena, claro) es una mezcla perfecta de realidad y de espectáculo. Pues bien, con esa idea me conecté al portátil. No tardé mucho en darme cuenta de que estaba equivocándome en la selección: casi todas las películas que elegía podrían haberse titulado de la misma forma (ya que he citado a Truffaut, lo diré en francés: “La persécution”). Pronto me percaté de que buena parte de las películas que seleccionaba se agrupaban bajo la etiqueta común ‘ACCIÓN’, que, a su vez, caracterizaba a los filmes que reservaban una buena cantidad del guion a persecuciones a pie o en vehículos muy motorizados. El modelo –esto es bien sabido- puede retrotraerse a 1968, con una película llamada ‘Bullit’ y un Ford Mustang que hacía cabriolas (muchas cabriolas) por unas calles de San Francisco convertidas en toboganes.

Ya advirtió en su día Henry Jeanson que el cine sonoro nos ha hecho descubrir el silencio. Y así, cansado de frenazos, tirones del freno de mano, saltos sobre las calles transversales, sonidos agudos de los derrapes del Ford, o del Mini, o del Mercedes, me fui hasta la categoría ‘INTRIGA’. Como era esperable, las persecuciones decayeron rápidamente y los silencios empezaban a destacar. ¿A destacar? Ya lo creo: esta vez había seleccionado películas o capítulos de serie rodados en Islandia, o en Letonia, o en Finlandia. Nieve. Más nieve. Atmósfera velada, noche, noche, noche. Unos cuantos muertos (el primero es, por lo general, una muerta). Diálogos profundos, complejos: “Buenos días”; “Buenos días”. Alegría, alegría.

Reconocía Jean-Luc Godard, el cineasta franco-suizo, que él no deseaba hablar de nada que no fuera el cine. Es lo que me pasa hoy a mí. ¿Por qué hablar de otra cosa? Con el cine se habla de todo, se llega a todo, insistía Godard. Bueno, no siempre: yo he hablado de cine para no hablar de las 200.000 personas confinadas en la provincia de Lérida. O para olvidar (aparentemente) las fiestas, botellones y burradas que algunos perpetran para reírse de lo que no comprenden.