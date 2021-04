10 nombres que asustan

1 Pedro Sánchez. No puede ser que al presidente no le haya dado tiempo a preparar un “plan b” que sustituya al electoralista anuncio del fin del estado de alarma. Lo fía todo a las vacunas y lleva meses engañándonos con el “principio del fin de la pandemia”. No puede ser normal que presente 8 veces el Plan de Recuperación Económica sin que exista el plan y que dé miedo que reparta 70.000 millones de euros hasta 2023 por si nos sale a pagar.

2. María Jesús Montero. Dice que sí, que subirá impuestos, sin importarle que horas antes el candidato del PSOE por Madrid asegurara que no iba a ser así. La vocera desmintió a Gabilondo y nos contó que el “bueno” de Pedro Sánchez pretende sablearnos con lo que pueda, en principio “armonizando”, que siempre es subiendo, los impuestos de sucesiones o donaciones. La Junta ha estado lista y acaba de suprimirlos pero como la amenaza de Montero suena a muy real y en meses puede quedar lo de Castilla y León en papel mojado, se prepara avalancha de donaciones para no dejarle ni un euro al despilfarrador de Sánchez: nos exprime pero mantiene el Gobierno más caro de la historia de la Democracia con sus 22 ministerios y 1.200 asesores contratados a dedo. Claro, como es habitual en este Gobierno, Montero desmiente a Gabilondo; Sánchez da la razón a Montero; Calviño pone en duda la subida; y la de Trabajo está por que paguemos más. Muchas voces, una vocera.

3. Manuel Castells. Ministro que casi nadie conoce. Se sabe que cobra y que tiene un Ministerio de universidades en permanente guerra contra las universidades. Desaparecido prácticamente siempre, lo malo es cuando aparece.

4. Alberto Garzón. Titular de otro Ministerio que sobra, su aportación más sonora ha sido la de intentar hundir a los remolacheros con lo del azúcar mata y al sector ibérico dando por buena la mentira de que el valor nutricional de un jamón se asemeja al del ketchup. Del turismo dijo que es precario y de bajo valor.

5. Pablo Iglesias. Desquiciado por Ayuso, el que hasta “antesdeayer” era vicepresidente critica a la Policía y defiende a los que apedrearon a Vox, para él respetables hinchas de fútbol . Intentó que la llamada de su partido a la ultraizquierda para reventar el acto de Vallecas fuera efecto llamada de ultraderechistas para una batalla campal a pedradas, pero le salió mal. Le queda mucha campaña para provocar. De momento si los fascistas son los de Vox, podemos dormir tranquilos.

6. Isabel Díaz Ayuso. Asusta y de qué manera, pero a sus rivales, porque en el resto produce envidia con sus bares abiertos y sus promesas de aún más bajada de impuestos. En sus paseos por Madrid es más aplaudida que Beyoncé. Locura hasta de votantes de izquierdas por conseguir su funko o su botella de “La caña de España”.

7. Francisco Igea. De verbo fácil e infatigable en búsqueda de protagonismo, ha pasado de ser un político que venía sin apego al cargo, a adorar las cámaras. Dice de él mismo que es el de la diana, pero en Salamanca de momento es más conocido como el “cierra bares”.

8. Mercedes González. La nueva delegada del Gobierno en Madrid vive su cargo como hooligan del PSOE. Iguala a Monasterio con Trump, acusa de machista a Abascal, critica a Ayuso y a Almeida como portavoz... Y todo solo en 16 días.

9.Teresa Ribera. No podía faltar la antitaurina defensora del verde y de alimañas. Decide consigo mismo. Trabaja, para desgracia de agricultores, ganaderos o de los que tenemos diésel. Tiene empleado de alto rango: Luis Planas.

10. Margarita Robles. Se vacunó con Astrazeneca a pesar de Darias; no le gusta la inseguridad que ha creado Sánchez sobre el estado de alarma; no oculta sus discrepancias con Marlaska, benefactor de presos de ETA... Asusta imaginarla tan sola en un Consejo de Ministros.

P.d.- El listado se ha realizado con nombres de actualidad, de ahí que falte el de Fernando Simón. Después de desmentir dos veces al presidente por sus falsedades contra Madrid, todo parece indicar que el único experto del comité de expertos ya no pinta nada.